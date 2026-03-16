Ледяной пласт рухнул на маму с младенцем в российском городе

В городе Нижняя Тура Свердловской области произошел шокирующий инцидент. С крыши многоквартирного дома на улице Машиностроителей рухнула огромная глыба льда. В этот момент под козырьком находились мать с девятимесячным ребенком в коляске, а также другая женщина, выгуливавшая собаку. Удар пришелся по двум взрослым и животному.

© Московский Комсомолец

Одна из женщин получила серьезные травмы и была госпитализирована. Ее состояние оценивается врачами как тяжелое. Мать с младенцем, по счастливой случайности, остались невредимы. Лёд упал в опасной близости, но не задел их. А вот спасти собаку не удалось. Животное получило критические повреждения, и ветеринары сейчас борются за ее жизнь.

Местные жители утверждают, что неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбами очистить крышу от снега и наледи. Однако предупреждения остались без внимания. Трагедия произошла в выходной день, когда люди гуляли во дворе, не подозревая о нависшей сверху опасности.

Корреспонденты Ural Mash связались с директором УК, обслуживающей дом. Тот заявил, что не в курсе, откуда на крыше взялся лед. Он настаивает, что коммунальщики все своевременно убирали.

«Мы всё чистили», — сказал он, явно пытаясь снять ответственность с организации.

Полиция и прокуратура уже начали проверку по факту случившегося. Теперь предстоит выяснить, действительно ли управляющая компания халатно относилась к своим обязанностям, и накажут ли её за последствия, которые едва не стоили жизни людям. Жители дома ждут справедливости и надеются, что этот случай заставит чиновников обратить внимание на состояние крыш в городе.