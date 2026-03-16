СК ходатайствует об аресте футболиста, убившего женщину в квартире в Москве

Следователи ходатайствуют об аресте футболиста Даниила Секача, который убил женщину в квартире на Строгинском бульваре в Москве. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета России.

— Следствие ходатайствует перед Хорошевским районным судом города Москвы об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в канале ведомства в мессенджере MAX.

Молодой человек убил женщину 14 марта. Дочь потерпевшей открыла дверь якобы сотруднику правоохранительных органов.

Футболист зашел в квартиру, чтобы забрать ценности из сейфа. В это время девушка вышла во двор и рассказала обо всем матери. Женщина поднялась к себе домой — там на нее напал Секач. Он избил ее и несколько раз ударил ножом. После этого молодой человек скрылся.

Силовикам впоследствии удалось задержать подозреваемого в гостинице. Спортсмен признался, что действовал под влиянием мошенников.