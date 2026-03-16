Борт с 88 пассажирами приземлился в Пулкове

Пассажирский «Суперджет», выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Мурманск, вернулся в аэропорт Пулково. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

— В 10:29 борт с 88 пассажирами благополучно приземлился в Пулкове, — говорится в Telegram-канале ведомства.

О происшествии стало известно утром 16 марта: самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший рейсом Пулково — Мурманск, запросил аварийную посадку в аэропорту вылета.

До этого в Telegram-канале Shot писали, что самолет авиакомпании «Россия» подал сигнал бедствия, пролетая над Красноярским краем. По данным журналистов, лайнер с бортовым номером RA-73205 летел из Красноярска в Якутск. После взлета он подал сигнал 7700, который означает чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту.