Самолет Пулково — Мурманск запросил аварийную посадку в аэропорту вылета

Самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший рейсом Пулково — Мурманск, якобы запросил аварийную посадку в аэропорту вылета. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил Telegram-канал «112».

Канал со ссылкой на источник утверждает, что у самолета неисправно шасси. Официальной информации об инциденте пока не поступало.

До этого в Telegram-канале Shot писали, что самолет авиакомпании «Россия» подал сигнал бедствия, пролетая над Красноярским краем. По данным журналистов, лайнер с бортовым номером RA-73205 летел из Красноярска в Якутск. После взлета он подал сигнал 7700, который означает чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту.