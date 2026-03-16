Напавшую на 8-летнюю девочку женщину задержали в российском городе

В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа начата проверка после нападения на восьмилетнюю девочку. Об этом сообщила прокуратура региона.

Поводом для разбирательства стали сведения о применении физической силы к несовершеннолетней со стороны местной жительницы. Надзорное ведомство уточнило, что обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.

По данным регионального управления МВД, в полицию обратилась жительница города. Она сообщила о противоправных действиях, совершенных в отношении ее дочери.

В ходе проверки сотрудники полиции установили предполагаемую участницу инцидента. Ею оказалась 34-летняя жительница Нижневартовска, ранее неоднократно судимая. Женщину задержали.

Как писали СМИ, на улице неизвестная попыталась увести девочку, закрывала ей рот рукой и пыталась увезти. По информации прессы, происходящее заметили соседи, после чего женщина прекратила действия, а ребенок смог убежать.

По итогам разбирательства на задержанную составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Проверка по факту происшествия продолжается.