Российская пенсионерка погибла из-за религиозного обряда

В Оренбурге женщина скончалась во время пожара, который сама же и устроила. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём во время религиозного обряда. Пенсионерка 1947 года рождения зажгла свечи и оставила их без присмотра.

Пожарные оперативно прибыли на место и локализовали огонь на площади три квадратных метра. Однако хозяйку спасти не успели, она погибла.

