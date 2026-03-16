Российская пенсионерка погибла из-за религиозного обряда
В Оренбурге женщина скончалась во время пожара, который сама же и устроила. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём во время религиозного обряда. Пенсионерка 1947 года рождения зажгла свечи и оставила их без присмотра.
Пожарные оперативно прибыли на место и локализовали огонь на площади три квадратных метра. Однако хозяйку спасти не успели, она погибла.
