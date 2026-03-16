Для поиска пропавшего под Москвой ребенка создадут искусственную волну на реке

В Подмосковье для поиска одного из трех пропавших детей на реке создадут искусственную волну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на штаб поисковой операции.

«Принято решение с помощью аэролодок создать искусственную волну для поиска третьего ребенка», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, осмотр акватории реки с моста начнут 16 марта. Помимо того, на данный момент продолжаются водолазные работы. К поискам также планируют привлечь кинологов.

13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков пропали в подмосковном Звенигороде во время прогулки в субботу, 7 марта. Как установили следователи, дети купили в магазине шоколад и направились к реке, у которой часто проводили время. Там они провалились под лед. 11 марта одного из мальчиков нашли без признаков жизни в двух километрах от района пропажи. Через два дня в пяти километрах от него обнаружили второе тело.