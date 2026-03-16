В Запорожье прогремел взрыв, огромный столб дыма после него сняли на фото

В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал "Изнанка".

© Соцсети

По данным военкоров, в городе работают российские "Герани" и "Герберы".

Отмечается, что после взрывов там возник сильный пожар.

Канал также публикует кадры с огромным серым столбом дыма, поднимающимся над объектом после взрыва.

Украинские власти сообщили, что после серии взрывов в Запорожье оказались обесточены свыше 7,5 тысячи абонентов.