Для поиска утонувшей в Звенигороде девочки создадут искусственную волну

Спасатели с помощью аэролодок создадут на Москве-реке искусственную волну, чтобы найти тело третьего утонувшего в Звенигороде ребёнка — 13-летней Алины.

© МЧС России

«Принято решение с помощью аэролодок создать искусственную волну для поиска третьего ребёнка», — цитирует члена штаба поисковой операции ТАСС.

По его словам, 16 марта также будет осмотр акватории реки с моста и продолжатся водолазные работы. К поискам ребёнка присоединятся кинологи.

8 марта в правоохранительных органах сообщили, что трое несовершеннолетних, которые ранее пропали без вести в Звенигороде, вероятно, погибли в результате несчастного случая на воде.

13 марта обнаружили тело второго погибшего ребёнка — 12-летнего Богдана. Тело другого мальчика было найдено 11 марта. Поиски 13-летней Алины продолжаются.

По данным следствия, все трое детей провалились под лёд.

В ходе поисков детей в Звенигороде водолазы обследовали более 280 тыс. кв. м акватории реки.