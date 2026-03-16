Тело россиянки обнаружили у подъезда многоквартирного дома

В Волгограде у подъезда многоквартирного дома нашли девушку без признаков жизни. Об этом сообщил новостной портал V1.ru.

Инцидент произошел на улице Кропоткина в Тракторозаводском районе. Горожане допустили, что пострадавшая могла выпасть с балкона верхнего этажа. Медики скорой помощи прибыли быстро, но спасти девушку не успели.

Мнения очевидцев о возрасте пострадавшей кардинально отличаются. Одни предположили, что ей было около 40 лет. Другие заявляют, что жертве всего 16-17 лет.

Волгоградские следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

До этого в Петербурге 16-летняя студентка колледжа выпала из окна квартиры на 13-м этаже после ссоры с матерью. Женщина вызвала медиков из-за неадекватного поведения дочери. Специалисты провели осмотр девушки и уехали. Спустя некоторое время студентку нашли на детской площадке перед домом без признаков жизни. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.