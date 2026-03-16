В Нидерландах сообщили о десятках повреждений после землетрясения

Число сообщений о повреждениях зданий после землетрясения на севере Нидерландов достигло 132. Подземные толчки были зафиксированы в районе газового месторождения Элевелд в провинции Дренте. Об этом сообщили местные СМИ, в том числе портал Hart van Nederland.

По имеющейся информации, больше всего обращений поступило из города Ассен. Там зарегистрировано 99 сообщений о трещинах в стенах, повреждениях фасадов и других последствиях подземных толчков. Еще 18 заявок поступили из муниципалитета Аа-эн-Хюнзе, где находился эпицентр землетрясения. В соседнем муниципалитете Мидден-Дренте зафиксировано 10 обращений.

Оставшиеся сообщения поступили из других населенных пунктов региона, включая Тюнарло и ряд городов в соседних провинциях Гронинген и Фрисландия. Власти продолжают принимать заявления от жителей, поэтому число зарегистрированных повреждений может увеличиться.

Землетрясение произошло ночью 14 марта. По данным Нидерландского королевского метеорологического института (KNMI), магнитуда основного толчка составила около 3,0. Эпицентр находился в районе деревни Гелбрук в муниципалитете Аа-эн-Хюнзе. Позднее специалисты зафиксировали повторный толчок магнитудой 1,3.

Сейсмическая активность на севере Нидерландов нередко связывается с добычей природного газа. В регионе расположены крупные газовые месторождения, разработка которых на протяжении десятилетий приводила к локальным подземным толчкам. По данным национальных наблюдений, за последние десятилетия в стране были зарегистрированы тысячи подобных сейсмических событий, однако лишь небольшая часть из них достигала магнитуды 3,0 и выше.

По оценкам специалистов, нынешнее землетрясение стало одним из самых сильных в провинции Дренте за последние годы. Сейчас эксперты продолжают обследовать здания и инфраструктуру, чтобы определить масштаб возможного ущерба.

Ранее сообщалось, что подземные толчки магнитудой 5,4 были зафиксированы утром 8 марта на территории Греции. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился примерно в 155 километрах западнее города Лариса, где проживают около 144 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине пяти километров.