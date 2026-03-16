Экс-главу «Спецавтохозяйства» Новосибирска будут судить за взятку и шантаж

Заместитель прокурора Новосибирской области Виталий Дымолазов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора АО «Спецавтохозяйство» Александра Южакова. Дело направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Новосибирска.

Экс-руководителя регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами обвиняют по двум тяжким статьям. Речь идёт о получении взятки в особо крупном размере с вымогательством (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, с октября 2024 года по февраль 2025 года Южаков требовал от руководителей двух коммерческих компаний продать свои фирмы через посредников. Как считают следователи, он угрожал предпринимателям тем, что они могут «уйти с рынка» обращения с отходами.

Стоимость активов этих компаний превышала 90 миллионов рублей.

Следствие также утверждает, что для усиления давления директор «Спецавтохозяйства» намеренно не оплачивал задолженность перед этими организациями по договорам транспортировки твёрдых коммунальных отходов.

В итоге предприниматели согласились продать бизнес, однако деньги за компании, по данным следствия, так и не получили.

Кроме того, следствие считает, что Южаков заключил договоры на консультационные услуги на сумму около 5 миллионов рублей с организацией, в услугах которой не было необходимости. Несмотря на низкое качество выполненных работ, он распорядился полностью оплатить контракт.

Сам обвиняемый вину не признаёт.

Уголовное дело было возбуждено в феврале 2025 года. Теперь материалы переданы в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

Ранее в этой же структуре уже расследовалось другое уголовное дело. В апреле 2024 года по подозрению в хищении бюджетных средств задержали предыдущего директора «Спецавтохозяйства» Андрея Зыкова.

Перед назначением Южакова прокуратура выступала против его кандидатуры. На тот момент предприятие имело статус муниципального унитарного предприятия, а сам Южаков руководил несколькими коммерческими компаниями. После этого он отказался от управления бизнесом и был назначен директором МУП «САХ».