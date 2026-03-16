В Приморье за выходные потушили 10 пожаров

В Приморском крае за прошедшую субботу и воскресенье было потушено 10 пожаров. Горел лесной фонд, земли министерства обороны, а также иных категорий. Огонь суммарно охватил 200 гектаров. Все возгорания ликвидированы в первые сутки, сообщает пресс-служба правительства региона.

В субботу, 14 марта, на территории края был зарегистрирован один лесной пожар. Пострадали 90 гектаров Уссурийского лесничества в Пограничном муниципальном округе.

В воскресенье же, 15 марта, работы пожарным существенно прибавилось - в этот день в крае действовало девять пожаров, которые охватили как леса, так и другие категории земель. Общая площадь, пройденная огнем, составила 105 гектаров. Эти пожары объединяло одно - причиной возгораний стал человеческий фактор.

Утром в понедельник пожарные боролись с одним пожаром на землях иных категорий в районе города Партизанска.

В Приморье пожароопасный сезон уже объявлен в 18 округах. Власти напоминают, что в условиях особого противопожарного режима суммы штрафов за его нарушение заметно увеличиваются, как и ужесточаются другие виды наказания вплоть до уголовной ответственности.