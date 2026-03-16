Опасно ли наличие у мошенников номера СНИЛС жертвы

Если мошенникам стал известен номер СНИЛС, это повод насторожиться, хотя сам по себе он не даёт автоматического доступа ни к порталу «Госуслуги», ни к банковским счетам. Об этом рассказал в беседе с RT первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин.

«Здесь важно понимать, что СНИЛС — это значимый идентификатор в государственных и финансовых системах, и именно поэтому он часто используется злоумышленниками как часть более сложной аферы. Основной риск заключается в том, что номер СНИЛС может использоваться в связке с другими персональными данными — фамилией, именем, датой рождения, серией и номером паспорта, номером телефона и так далее», — предупредил парламентарий.

Он подчеркнул, что в таком случае мошенники получают возможность выстраивать более убедительные сценарии социальной инженерии.

«Представляться сотрудниками госорганов или банков, ссылаться на якобы имеющиеся у них персональные данные и под этим предлогом выманивать у жертвы пароли, коды из смс или иные сведения, необходимые для доступа к её аккаунтам», — добавил сенатор.

Что касается «Госуслуг», сам по себе номер СНИЛС не позволяет войти в личный кабинет, отметил Шейкин.

«Для этого нужно знать пароль и подтвердить вход через код в смс или MAX. Однако СНИЛС вполне может использоваться, например, для попытки восстановления доступа, для убеждения человека в «подлинности» звонка — как информация, с помощью которой злоумышленники добиваются доверия со стороны жертвы», — предостерёг он.

Отмечается, что в такой ситуации необходимо проверить безопасность учётной записи на «Госуслугах», включить двухфакторную аутентификацию, при необходимости сменить пароль и внимательно отслеживать любые подозрительные уведомления.

«Также важно помнить простое правило: номер СНИЛС, как и другие персональные данные, не следует сообщать по телефону и в мессенджерах, а также вводить на сомнительных сайтах», — заключил собеседник RT.

Ранее россиянам назвали признаки, которые помогут распознать мошенника в разговоре.