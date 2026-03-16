Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области на фоне воздушной тревоги.

"Взрывы в (подконтрольной ВСУ части – ред.) Запорожской области", - написал Федоров в своем Telegram-канале.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан призвал народ присоединиться к маршу против Украины.

Политик указал, что Европе не получится справиться с энергетическим кризисом без российской нефти, Киев же по-прежнему продолжает блокировать нефтепровод «Дружба».

Политик добавил, что Венгрия использует стратегические запасы топлива для бесперебойных поставок для семей, предпринимателей и фермеров страны.