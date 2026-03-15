В Белгородской области дрон ВСУ атаковал микроавтобус

В селе Ржевка Белгородской области украинский FPV-дрон нанёс удар по микроавтобусу, пострадали мужчина и женщина. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

«У мужчины диагностировали мелкие осколочные ранения лица, у женщины — предварительно, баротравма», — говорится в публикации в Telegram-канале оперштаба.

Уточняется, что пострадавших транспортируют в медицинское учреждение.

Ранее стало известно, что украинский беспилотник атаковал посёлок Коренево в Курской области, в результате чего пострадали три человека.

Кроме того, ВСУ атаковали территорию сельхозпредприятия в селе Чаусы Погарского района Брянской области, пострадал мирный житель.