Белых медведей забросали бутылками в зоопарке ФРГ

Ночью на территорию зоопарка в немецком городе Карлсруэ проникли неизвестные, которые устроили настоящий погром, забросав мусором вольеры с животными. Об инциденте сообщила администрация зоопарка, назвав произошедшее актом вандализма, нанесшим значительный ущерб.

Как рассказали представители зоопарка в соцсетях, злоумышленники забросали мусором вольеры, где содержатся пингвины Гумбольдта, морские львы, тюлени и белые медведи. Утром сотрудники обнаружили на территории разбросанные пластиковые бутылки, одноразовые столовые приборы и другие изделия из пластмассы. Кроме того, вандалы сорвали информационные таблички возле вольеров.

Особо отмечается, что сильно пострадала стеклянная ограда в вольере с обезьянами, которая оказалась "сильно испачкана". В зоопарке выражают серьезную обеспокоенность за здоровье животных. Хотя первичный осмотр показал, что питомцы, предположительно, не проглотили ничего из посторонних предметов, полностью исключать такую возможность нельзя.

«В настоящее время мы предполагаем, что животные не проглотили ничего из мусора, но полностью исключать этого нельзя», — заявили в администрации зоопарка, подчеркивая, что за животными ведется пристальное наблюдение.

Полиция Карлсруэ уже приступила к расследованию инцидента. Правоохранители изучают записи камер видеонаблюдения и пытаются установить личности злоумышленников, а также мотивы их поступка.