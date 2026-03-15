Под Новосибирском мужчина открыл стрельбу по собаке на глазах у детей

В поселке Мошково Новосибирской области местный житель в состоянии алкогольного опьянения схватил ружье и несколько раз выстрелил в бездомную собаку по кличке Бобрик прямо при детях, которые гуляли рядом. Инцидент попал в соцсети. В группе «animal_nsk» рассказали подробности случившегося.

Пса хорошо знали и любили в поселке — дети считали его другом, постоянно с ним играли, а взрослые подкармливали. После выстрелов окровавленный Бобрик убежал в неизвестном направлении. Очевидцы рассказывают: стрелок заявил, что «добьёт» животное, если найдет.

Несколько дней пса искали, но следы замело снегом. Однако Бобрик выжил и сам вышел к людям. Сейчас он в ветклинике с тяжелыми ранениями — пострадали глаз, ухо, нос и челюсть. Полиция уже проводит проверку.

