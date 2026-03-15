В Москве дебошир открыл стрельбу в баре из травмата

Стрельбу в ночном баре на северо-востоке Москвы устроил в ночь на 15 марта один из посетителей. Пострадал 27-летний мужчина.

Как выяснил «МК», инцидент произошел в заведении на улице Новодмитровская около 7.00. За одним столиком отдыхала компания из пяти постоянных гостей, за другим — житель соседнего дома. Со слов бармена, мужчина заказал алкогольные настойки (общим объемом 0,5 л) и выпил их за 10 минут. После этого он начал вести себя неадекватно. Другие отдыхающие сделали замечание. Вскоре возникла драка, после которой слегка побитый гражданин ушел из бара. Как оказалось, он дошел до своей квартиры в соседнем доме, взял травматический пистолет, вернулся и начал стрелять. Всего он выпустил две пули — одна попала в ухо посетителю. Дебошира скрутили и вызвали полицию.

Раненый был госпитализирован, его состояние здоровья опасений не вызывает.