Житель Черняховска поджег два машины сотрудников полиции

Поджог двух автомобилей в Черняховске в Калининградской области осуществил 50-летний горожанин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По данным следствия, в ночь на четверг, 12 марта, в Черняховске был совершен поджог автомобилей Ford и Volvo, принадлежащих сотрудникам правоохранительных органов, пострадали также припаркованные рядом машины других жителей. Общий ущерб превысил 2 млн рублей.

В пресс-службе уточнили, что ранее фигурант применил физическую силу к дознавателю МО МВД России «Черняховский».

В прокуратуре пояснили, что установить причастность к совершению преступлений 50-летнего жителя Черняховска удалось благодаря слаженным действиям сотрудников региональных УМВД и СУСК России. Мужчину задержали, суд отправил его под стражу.

«Прокуратура признала законным возбуждение уголовных дел по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога), части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — заметили в ведомстве.

Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в СУСК России по Калининградской области. Ход расследования находится на контроле прокуратуры области.