В Тверской области при атаке беспилотника ВСУ пострадали окна и фасад дома

В городе Конаково Тверской области в результате падения беспилотного летательного аппарата повреждения получил частный жилой дом. Об этом сообщил врио губернатора региона Виталий Королев.

Инцидент произошел в ходе отражения атаки украинских БПЛА силами противовоздушной обороны. По предварительным данным, в результате происшествия у частного домовладения повреждены элементы фасада и оконные конструкции. В момент случившегося внутри находились двое взрослых и ребенок. К счастью, никто из членов семьи не пострадал.

Виталий Королев в своем официальном сообщении отметил, что уже дал необходимые поручения профильным ведомствам. Глава региона поставил задачу перед руководством муниципального округа совместно с сотрудниками Главного управления МЧС по Тверской области оперативно приступить к восстановительным работам.

«Дал поручение главе округа совместно с ГУ МЧС региона в кратчайшие сроки провести восстановительные работы, организовать необходимую помощь семье», — говорится в заявлении врио губернатора.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работу оперативные и экстренные службы. Специалисты проводят тщательное обследование поврежденного здания, чтобы оценить его техническое состояние и убедиться в безопасности дальнейшего проживания людей.