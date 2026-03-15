Неизвестные напали на женщину-судью и жестоко ее избили

В центре Днепра (Херсонская область) неизвестные напали на судью Индустриального районного суда. Об этом сообщает интернет-газета «Страна» в своем Telegram-канале.

Трое нападавших в балаклавах подкараулили женщину около ее дома. Мужчины передвигались на машине без номеров.

Злоумышленники распылили в лицо судье перцовый баллончик, жестоко избили — у женщины тяжелая черепно-мозговая травма — и попытались затолкать в автомобиль. Похищение сорвал муж судьи, которому тоже досталось от преступников. Сейчас судья в больнице в тяжелом состоянии.

14 августа 2025 года российского судью нашли на улице с ножом в голове.