В Казани сошли с рельсов три вагона с зерном

Утром на станции Юдино города Казани был зафиксирован инцидент с грузовым поездом № 3828: три вагона, груженные зерном, сошли с рельсов. Информация об этом поступила от пресс-службы Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Согласно предварительным данным, причиной происшествия могло стать самопроизвольное срабатывание стрелочного перевода. К счастью, обошлось без пострадавших, и движение других составов не было остановлено.

В настоящее время транспортными следователями проводится разбирательство по факту случившегося на основании статьи Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.