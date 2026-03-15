Крыша рухнула в детском лагере после ремонта бассейна

В городе Киселевск Кемеровской области произошло обрушение кровли в здании детского оздоровительного лагеря «Лесная поляна». Инцидент случился после проведения ремонтных работ в помещении бассейна. Информация об этом появилась в местных пабликах и была подтверждена изданием «ПроКис» со ссылкой на очевидцев.

По предварительным данным, в момент обрушения людей в здании могло не быть, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Спасатели и экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия для оценки масштабов разрушений и проведения необходимых мероприятий.

Особое внимание уделяется тому, что авария произошла после недавнего ремонта в бассейне. Это обстоятельство может стать ключевым при выяснении причин случившегося - возможны нарушения строительных норм или ошибки проектирования.

На данный момент сведения о пострадавших отсутствуют. В администрации лагеря и городских властях пока воздерживаются от официальных комментариев, ссылаясь на необходимость тщательной проверки. Следователи уже начали проверку, чтобы установить все обстоятельства и дать правовую оценку действиям ответственных лиц.

Ситуация находится на контроле регионального управления МЧС и прокуратуры. Ожидается, что после разбора завалов и экспертизы станут известны точные причины обрушения, а также решится вопрос о возбуждении уголовного дела.