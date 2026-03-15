Футболист Секач заявил, что совершил убийство под влиянием украинских «кураторов»

Футболист Даниил Секач, убивший бизнесвумен Екатерину Ч., сознался в преступлении. На допросе в СКР он заявил, что действовал под влиянием телефонных «кураторов» с Украины. Об этом пишет телеграм-канал Shot.

По словам спортсмена, неизвестные позвонили ему месяц назад и представились сотрудниками правоохранительных органов. Ему заявили, что он должен участвовать в «оперативных мероприятиях»: забрать деньги из сейфа Екатерины Ч. и передать посреднику.

«В квартиру к 48-летней Екатерине он пришёл с кувалдой, ломом и болгаркой. Из сейфа он вынес драгоценности, коллекционные монеты и более 2 тысяч долларов. Всё похищенное выкинул, по указанию кураторов в окно», — пишет канал.

Затем украинские кураторы приказали ему убить Екатерину. Когда женщина прибежала в квартиру, Даниил избил ее и нанес удары ножом.

Дочь Екатерины он запер в квартире, «кураторы» разрешили ему отпустить девочку лишь на следующий день.

Даниилу предъявлено обвинение в убийстве. Завтра ему изберут меру пресечения. Курьер, забравший деньги, находится в розыске.

Ранее сообщалось, что футболист Даниил Секач, который был задержан за убийство в Москве, подавал большие надежды и мог в будущем попасть в топ-клубы России.