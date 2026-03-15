Экс-спецназовец загадочно пропал в красноярской тайге

Экс-спецназовец загадочно пропал во время похода в тайгу Красноярского края, его исчезновение напоминает случай с семьей Усольцевых. Мужчину ищут уже седьмые сутки, сообщает канал SHOT.

55-летний Виктор Потаенков 9 марта отправился в поход в национальном парке Красноярские Столбы по туристической тропе.

Тогда у него отменилась тренировка, он собирался на прогулку с собакой, но в последний момент передумал и ушел один.

Мужчину ищут уже 7 суток, задействованы десятки волонтеров и спасателей. Известно, что он любил походы и был к ним подготовлен. Поисковики считают, что версия травмы или нападения животных исключена.

Исчезновение мужчины вызвало широкий резонанс, поскольку напоминает инцидент с семьей Усольцевых. Они пропали в 240 км друг от друга, в этих местах протекает бурная река Мана. Выдвигалась версия, что Усольцевы могли утонуть в ней.