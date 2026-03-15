Число пострадавших при столкновении трамваев в Москве выросло до 18

Число пострадавших при столкновении двух трамваев в Москве увеличилось до 18 человек, из них 5 детей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 15 марта, на улице Водников в районе дома 1, на дублере Волоколамского шоссе на северо-западе столицы.

Причиной столкновения двух трамваев стал сход одного из них с рельсов, отметили в ГУ МВД.

В результате аварии в кабине трамвая зажало водителя, его пришлось доставать специалистам, уточнили в ведомстве.

В метрополитене подчеркнули, что водители были опытными и прошли медосмотр. В общей сложности, в трамваях находились 70 человек.

На место происшествия прибыли 20 машин скорой помощи. Медики госпитализировали 13 человек, 11 из них находятся в тяжелом состоянии.

Причины и обстоятельства случившегося будут установлены специальной комиссией с участием специалистов Московского метрополитена и производителя трамваев. Сотрудники Госавтоинспекции также устанавливают обстоятельства произошедшего.