В Дагестане суд вынес приговор волонтеру за гибель пациента рехаба

Волонтер реабилитационного центра в Каспийске признан виновным в в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Республики Дагестан.

ЧП произошло в январе прошлого года в реабилитационном центре "Аманат". 34-летний мужчина, который работал здесь на общественных началах, связал буйного, по его мнению, пациента, наволочками, после этого нанес ему несколько ударов ногами. От полученных травм молодой человек скончался.

На заседании суда подсудимый признал свою вину. Он добавил, что не имел прямого умысла причинить вред здоровью или смерть потерпевшему, а применил физическую силу в связи с тем, чтобы пресечь его агрессивные действия.

Суд признал волонтера рехаба виновным, и назначил ему наказание в виде семи лет и четырех месяцев лишения свободы.

Кроме того, удовлетворен гражданский иск о взыскании с осужденного двух миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Республики Дагестан.