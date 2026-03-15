В Воронежской области произошел взрыв газа в многоквартирном доме

Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном жилом доме в городе Россошь, расположенном в Воронежской области. Об этом сообщила администрация населенного пункта, опубликовав заявление на странице в социальной сети «ВКонтакте».

По данным властей, ЧП произошло вечером 14 марта в 22:45 (совпадает с мск) в доме на площади Октябрьской. В результате пострадала 84-летняя женщина, ее спасти не удалось.

«Повреждения получили восемь квартир», — отмечается в заявлении.

На место для ликвидации начавшегося после взрыва пожара и иных последствий ЧП выезжали сотрудники экстренных служб, а также управляющей компании «Химки», «Россетей» и филиала «Газпром газораспределение Воронеж».

Специалисты продолжают устанавливать причины и обстоятельства произошедшего. Эвакуированные жильцы поврежденных квартир временно разместились у родственников, говорится в сообщении.

27 февраля в жилом доме в поселке Икша в Московской области произошел взрыв газа, в результате которого пострадали двое мужчин и 10-летний ребенок. Их доставили в медицинское учреждение с различными травмами. На фоне случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее восемь человек получили травмы при взрыве газа в кафе в Ставропольском крае.