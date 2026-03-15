Более 10 человек пострадали при столкновении трамваев в Москве

Больше 10 человек пострадали при столкновении двух трамваев на северо-западе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Авария произошла в Покровском-Стрешневе на улице Водников. По данным источника, одного пассажира пришлось деблокировать.

На месте работают специалисты экстренных служб.

По информации ТАСС, инцидент произошел на дублере Волоколамского шоссе, в результате столкновения трамваев один из них сошел с рельсов. Представитель правоохранительных органов рассказал, что в результате аварии в кабине трамвая зажало водителя, его пришлось доставать специалистам. На месте аварии находятся 20 машин скорой помощи, пострадавшим пассажирам оказывают помощь медики.

Проезд по трамвайным путям в сторону области и сторону центра оказался перекрыт.

Несколько дней назад на юге Москвы произошло ДТП с участием трамвая. Водитель автомобиля на перекрестке не уступил дорогу трамваю.