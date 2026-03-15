Ощутимое землетрясение произошло на Сахалине

На Сахалине жители нескольких сел ощутили землетрясение. Об этом со ссылкой на главу сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову сообщает РИА Новости.

Подземные толчки магнитудой 3,5 зафиксировали 15 марта. Эпицентр находился в пяти километрах севернее села Воскресеновка Тымовского района, очаг залегал на глубине в семь километров.

По данным сейсмостанции «Южно-Сахалинск», колебания силой от трех до четырех баллов ощутили жители сел Воскресеновка, Молодежное и Адо-Тымово.

До этого серия землетрясений произошла у побережья Камчатки. Магнитуда некоторых из них достигла 5,8 и 6,5. Эпицентр природного катаклизма располагался на расстоянии 221 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг, в свою очередь, залегал на глубине более 62 км.