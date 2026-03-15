Украинские беспилотники атаковали Саранск в Мордовии

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ночью атаковали Саранск в Республике Мордовия. Об этом сообщил официальный Telegram-канал региона. Предварительно, никто из людей не пострадал. В настоящее время в городе работают экстренные и оперативные службы.

"Для ликвидации последствий задействованы все необходимые силы и средства", — подчеркивается в заявлении.

На фоне произошедшего жителей Саранска призвали не публиковаться в социальных сетях фотографии и видео возможных последствий атаки. Утром 15 марта оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что на территории нефтебазы в Тихорецком районе произошел пожар. Причиной послужило падение обломков сбитых украинских БПЛА. Фрагменты дронов также повредили две высоковольтные линии электропередачи. По предварительной информации, никто не пострадал. До этого беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом в Советском районе Волгограда.

Как рассказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в результате удара здание получило повреждения — в отдельных квартирах оказались выбиты окна. При этом никаких сведений о пострадавших не поступало.