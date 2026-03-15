Два человека пострадали в результате ракетного обстрела Израиля со стороны Ирана

Два человека получили лёгкие травмы в результате ракетного обстрела Израиля со стороны Ирана.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на службу экстренной медицинской помощи «Маген Давид Адом».

Отмечается, что в городе Холон Мужчина в возрасте 80 лет получил травмы из-за осколков стёкла, женщина того же возраста пострадала от отравления дымом.

«Ещё нескольким пострадавшим оказывают помощь в связи с шоковым состоянием», — говорится в материале.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана.