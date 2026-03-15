Нефтебаза загорелась в российском регионе

Из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде Тихорецка произошло возгорание на территории нефтебазы. Об этом сообщили в Telegram-канале Оперативного штаба Краснодарского края.

На месте работают оперативные и специальные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Кроме того, в Тихорецком районе фрагменты вражеского беспилотника повредили сразу две высоковольтные линии. В оперативном штабе добавили, что аварийно-восстановительные работы начнут после того, как специалисты завершат осмотр территории.

Ранее власти Волгоградской области сообщили о том, что ВСУ атаковали беспилотником многоквартирный жилой дом.