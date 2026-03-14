Пассажир рейса скончался после приземления самолета

После приземления в махачкалинском аэропорту самолета, который следовал из Стамбула, скончался пассажир этого рейса, сообщает РИА Новости в субботу, ссылаясь на источник в воздушной гавани.

В сообщении уточняется, что возрастной пассажир прилетел из Стамбула, и по прилету он был жив. К борту были направлены медики, которые начали проводить реанимационные мероприятия, но мужчину спасти не удалось.

Причины его смерти на данный момент не приводятся, информация уточняется.