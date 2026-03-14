В российском городе из-за массового отравления закрыли кафе на 30 суток

В Волгодонске Ростовской области суд приостановил на 30 суток деятельность ресторана быстрого питания, где в конце февраля произошло массовое отравление посетителей. Как сообщила объединенная пресс-служба судов региона, Волгодонский районный суд 13 марта признал ООО, владеющее заведением, виновным в совершении административного правонарушения по статье 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Наказание в виде приостановки деятельности назначено сроком на 30 суток, при этом отсчет ведется с 12 марта, когда работа кафе была временно остановлена по протоколу.

Инцидент произошел в конце февраля в одном из торгово-развлекательных центров города. Жертвами острой кишечной инфекции стали более 20 человек, включая несовершеннолетних. Все пострадавшие были госпитализированы. По словам самих заболевших, им стало плохо после употребления блюд, заказанных в данном ресторане быстрого питания.

Внеплановая проверка, проведенная специалистами Роспотребнадзора, выявила в заведении многочисленные грубые нарушения санитарных норм и технических регламентов. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Санкции статьи предусматривают серьезную ответственность вплоть до лишения свободы, если будет доказана вина должностных лиц.

После инцидента на фудкорте были закрыты на проверку и несколько других точек общепита, расположенных в том же торговом центре. В отношении индивидуального предпринимателя, связанного с организацией питания, также составлены административные протоколы. Решение суда о 30-суточном закрытии ресторана направлено на обеспечение безопасности граждан и предотвращение подобных случаев в будущем. Предприятие сможет возобновить работу только после полного устранения всех нарушений и подтверждения соответствия санитарным требованиям.