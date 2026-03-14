Названо число убитых Израилем жителей Ливана
Со 2 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) убила 826 жителей Ливана. Об этом сообщает Telegram-канал Mediterranean Man.
«Этот месяц стал очень смертоносным для Ливана», — отмечается в публикации.
Подчеркивается, что с 2023 года по январь 2026-го Израиль убил около 4000 человек.
Ранее портал Axios сообщил, что Израиль планирует начать масштабное вторжение в Ливан для разрушения военной инфраструктуры «Хезболлы».
До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил Ливану атакой в случае неспособности сдерживать «Хезболлу». Кац добавил, что он и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказали военным готовиться к расширению операций в Ливане.