Крыша детского сада обрушилась в Удмуртии

В Воткинске в Удмуртии обрушилась крыша детского сада, сообщает пресс-служба регионального СК в субботу.

Стало известно, что крыша детского сада на улице Мичурина обрушилась на площади в 120 квадратных метров, инцидент случился днем 14 марта. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, но детей распределили в другие учреждения, пока функционирование детского сада прекращено.

Следователи СК возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность) по факту частичного повреждения кровли здания.

Следователи оценят действия должностных и иных ли, которые несут ответственность за содержание и обслуживание учреждения.