ФСБ уничтожила две диверсионные группы ВСУ в районе Константиновки

Бойцы антитеррористического подразделения «Горыныч» УФСБ по ДНР уничтожили две позиции операторов БПЛА ВСУ и две украинские ДРГ в районе Константиновки. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на республиканское управление ФСБ.

Отмечается, что диверсанты ВСУ «пытались устроить засады на пути следования российских войск».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что бойцы ВС России ведут ожесточённые бои с украинскими оккупантами в южной части Константиновки.