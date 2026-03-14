Раскрыта личность подозреваемого в убийстве бизнесвумен в Москве

По подозрению в убийстве предпринимательницы в Москве задержали 20-летнего футболиста, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По предварительной информации, молодой человек мог стать жертвой мошенников.

Как выяснил Telegram-канал, мужчина с детства занимался футболом в академии «Локомотива», потом выступал за молодежную команду «Ростова». Сейчас он воспитанник футбольного училища «Мастер-Сатурн» и академии «Строгино» и играет за вторую команду в екатеринбургском «Урале».

До этого в Москве мошенники развели подростка, представившись «сотрудниками органов», и убили ее мать в собственном доме. Все произошло в квартире на Строгинском бульваре. Несовершеннолетняя поверила, что по телефону с ней общается «сотрудник органов».

Выяснились детали убийства москвички, дочь которой обманули мошенники

Ей велели открыть дверь в квартиру и дать ключи от сейфа с деньгами. Девочка последовала указаниям. Проникнувший в квартиру неизвестный избил мать девочки и нанес ей несколько ножевых ранений, от которых женщина скончалась. В СК заявили о задержании подозреваемого на Нижегородском шоссе. Им оказался уроженец Кисловодска 2005 года рождения.