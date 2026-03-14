Выяснились детали убийства москвички, дочь которой обманули мошенники

Стали известны подробности жестокого преступления, произошедшего на северо-западе Москвы 13 марта, где в квартире дома на Строгинском бульваре была убита 48-летняя женщина. По версии следствия, в жилье проник человек, действовавший по распространенной схеме телефонных мошенников.

© Московский Комсомолец

Как стало известно «МК», накануне вечером несовершеннолетней дочери хозяйки позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Девочку убедили, что в квартире необходимо провести «оперативные мероприятия», и велели открыть дверь их «сотруднику». Вскоре в квартиру пришел мужчина.

Оказавшись внутри, злоумышленник обнаружил сейф и начал его вскрывать. Для этого он использовал инструменты, принадлежавшие хозяину квартиры — их нашли разбросанными в комнате. Чтобы выиграть время, мужчина отправил подростка навстречу матери, поручив задержать ее по дороге домой. Однако по пути девочка рассказала женщине о происходящем. Поняв, что речь идет о мошенниках, мать поспешила домой.

Когда женщина вошла в квартиру, ее уже поджидал незваный гость. По предварительным данным, мужчина напал на хозяйку жилья, жестоко избил ее и нанес ножевые ранения. От полученных травм она скончалась на месте.

После расправы преступник вскрыл сейф и похитил деньги и ценности. Внутри находилось около 12 тысяч долларов, а также золотые и серебряные инвестиционные монеты «Георгий Победоносец», несколько ювелирных украшений и иностранная валюта, оставшаяся после поездок. По оценке родственников, стоимость одних только монет может достигать примерно двух миллионов рублей. В сейфе также хранились паспорта, загранпаспорта и документы на приобретение драгоценных металлов.

Тревогу родственники забили утром 14 марта, когда не смогли дозвониться до женщины. Сначала соседи пытались достучаться до квартиры, а затем была вызвана служба вскрытия дверей. Когда дверь открыли, внутри обнаружили тело хозяйки.

Старшая дочь погибшей чудом не оказалась участницей трагедии — в ту ночь она гуляла с друзьями и вернулась домой лишь под утро. Младшая, по предварительным данным, также не знала о произошедшем: после разговора с матерью она отправилась к другу-однокласснику, с которым днем ходила в Третьяковскую галерею и некоторое время находилась у него.

Муж погибшей в момент трагедии находился за пределами России — на вахте на нефтяном проекте в Ираке. Узнав о случившемся, он начал срочное возвращение в Москву. По его словам, дорога домой займет около двух суток.

Семья переехала в Москву из Новороссийска в 2009 году. Женщина долгое время занималась детьми, а в последнее время работала администратором в одной из городских поликлиник.

По факту произошедшего Хорошевским межрайонным следственным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи и сотрудники уголовного розыска изучают записи камер видеонаблюдения и устанавливают маршрут отхода преступника. Принимаются меры к его розыску и задержанию.