Подозреваемого в убийстве женщины в Москве задержали

Мошенника, которого подозревают в убийстве женщины на северо-западе Москвы, задержали. Об этом в субботу, 14 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление Следственного комитета РФ.

Злоумышленника поймали на Нижегородском шоссе. Обвиняемый оказался уроженцем Кисловодска 2005 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен к следователю, говорится в материале.

О произошедшем стало известно вечером того же дня. В Северо-Западном административном округе Москвы неизвестный убил женщину в ее же квартире после того, как мошенники убедили ее дочь открыть дверь «сотруднику правоохранительных органов».

По версии следствия, преступники приказали 16-летней дочери погибшей отвлечь мать на улице, пока они болгаркой вскрывали сейф. Девочка вышла во двор, встретила Екатерину и рассказала правду. Когда мать с дочкой вбежали в квартиру, на Екатерину напал преступник — жестоко избил ее и нанес смертельные ножевые ранения.