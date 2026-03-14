Стала известна судьба россиян на задержанном властями Швеции танкере

Десять членов экипажа задержанного властями Швеции танкера Sea Owl оказались россиянами, сообщил посол России в королевстве Сергей Беляев. О судьбе россиян он рассказал ТАСС.

Беляев рассказал, что из 24 работающих на судне моряков, у десяти, в том числе у капитана, российское гражданство, остальные являются гражданами Индонезии. После сегодняшнего телефонного разговора с капитаном стало известно, что экипаж чувствует себя хорошо и занимается устранением замечаний, выдвинутых шведами в ходе инспекции танкера.

«На борту имеются достаточные запасы воды и продовольствия», — подчеркнул посол.

Он отметил, что посольство окажет российским морякам все необходимое консульское содействие.

12 марта береговая охрана Швеции перехватила в Балтийском море танкер Sea Owl I под коморским флагом. Судно находится под санкциями нескольких стран, включая Европейский союз. Прокуратура Швеции задержала капитана корабля по подозрению в использовании поддельных документов.