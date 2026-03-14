Толпа хулиганов избила российского туриста на Шри-Ланке за отказ оплатить в полном объеме ремонт незначительно поврежденной доски для серфинга, пишет Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел на пляже в Велигаме. Виктор встал на арендованную доску, но не успел поймать волну, из-за чего врезался в местного сёрфера — на его борде появилась небольшая царапина.

Владелец поврежденной доски выставил россиянину счет в размере 25 тыс. рупий (порядка 6 тыс. рублей). Он пояснил, что она особенная: сделана из кокоса и на её восстановление уйдёт 7 дней.

Виктор согласился выплатить более скромную сумму — 12 тыс. рупий. Местный житель рассердился, выхватил у его жены телефон, позвал своих друзей.

На его призыв откликнулись 14 человек. Они обступили россиянина, нанесли ему травмы.

Через некоторое время на пляж прибыла полиция. Стражи порядка вернули жене Виктора телефон, но потребовали оплатить ремонт доски в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в отеле на Шри-Ланке неизвестные злоумышленники ограбили россиянку с двумя детьми.

Администрация отеля отказалась помогать женщине, а также не пожелала закрыть отельный счет на 22 тысячи ланкийских рупий (около 6 тыс. рублей). Менеджер подчеркнул, что у туристки будут проблемы, если она не рассчитается.