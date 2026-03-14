15-летний подросток угнал автобус в Германии, чтобы подвезти подругу в школу

В немецком городе Висбаден, как сообщает полиция города Карлсруэ, пятнадцатилетний подросток угнал автобус и на нем подвез свою подругу до образовательного учреждения в близлежащем городе.

В полицию поступило заявление от хозяев транспортного средства. Расследование «быстро привело» в сторону соседнего города Карлсруэ, где угнанный в Висбадене автобус был обнаружен «в движении» патрулём местных правоохранителей.

Выяснилось - за рулём 15-летний житель Майнца, который незадолго до этого подобрал неподалёку свою 14-летнюю подругу, чтобы «отвезти её в школу». Так подросток объяснил полицейским свой поступок.

В пресс-релизе уточняется, что он угнал автобус в пятницу рано утром с территории предприятия общественного транспорта в Висбадене. Юному ухажеру-угонщику вменяется теперь угон и вождение без водительского удостоверения.