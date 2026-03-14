В Новосибирске врача судят за смерть многодетной матери после кесарева сечения

В Новосибирске начался суд над заведующей отделением роддома, обвиняемой в смерти 41-летней роженицы после осложнений от неправильной пункции. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на прокуратуру.

В июне 2024 года женщину на 32-й неделе беременности с преэклампсией и гипертензией доставили в роддом, где ей провели экстренное кесарево сечение. Ребенок родился здоровым, но мать попала в реанимацию из-за кровотечения.

На следующий день врач попыталась установить центральный венозный катетер для аппаратного плазмообмена, сделав две пункции. В процессе медик, как выяснилось впоследствии, повредила иглой правое предсердие, правую плечеголовую вену и плевральную полость, установив катетер в травмированное место.

У пациентки развилось массивное кровотечение и тампонада сердца , той же ночью она скончалась. У погибшей остались пятеро детей, сейчас над ними заботится их отец.

Следствие возбудило дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения обязанностей). Врач не признает вину и продолжает работать. Кировский районный суд начал рассмотрение дела.