В Чебоксарах ребенок упал в открытый канализационный люк

Прокуратура Чувашии организовала проверку из-за падения ребенка в канализационный колодец с открытым люком. Подробности рассказали в надзорном ведомстве.

14 марта около 12 часов дня восьмилетняя девочка провалилась в открытый канализационный колодец, который был запорошен снегом. "Ловушка" находилась возле дома № 2 по улице Кирова в Чебоксарах.

Подруга потерпевшей смогла позвать на помощь взрослых. Они и вытащили ребенка. Сейчас девочке оказывается квалифицированная медицинская помощь. Во время осмотра выяснилось, что крышка люка находилась рядом с колодцем.