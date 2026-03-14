В Москве жертвой телефонных мошенников стал известный ученый

Жертвой телефонных мошенников стал известный учёный, доктор биологических наук, профессор одного из ведущих аграрных вузов Москвы.

Мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником портала Госуслуг. Злоумышленник предложил пенсионеру улучшить медицинскую платформу ЕМИАС и за установку специального приложения пообещал вознаграждение в 1,5 тысячи рублей, сообщает телеграм-канал "Осторожно Новости".

В ходе скачивания предложенной программы телефон профессора завис. Мужчина заподозрил неладное, но было уже поздно. Спустя 15 минут ему позвонили из банка и сообщили о списании 200 тысяч рублей с вклада и ещё 25 тысяч — с банковской карты. Общий ущерб составил 225 тысяч рублей.

«Я считаю, что служба безопасности банка тоже виновата, так как проморгала мошенников. Видя, что со счёта снимается крупная сумма денег, она прежде, чем перевести деньги, могла позвонить мне и спросить, действительно ли я делаю этот перевод», — рассказал учёный.

Пострадавший обратился в полицию, телефон изъяли для экспертизы, возбудили уголовное дело. В кредитной организации учёному пообещали компенсировать потери, сославшись на страхование вкладов и закон № 369-ФЗ. Однако спустя месяц банк отказал в выплате. Профессор настаивает: он не сообщал мошенникам никаких кодов или личных данных.

Спустя два месяца телефон вернули владельцу, но расследование не продвинулось. По словам родственницы учёного, кража накоплений тяжело сказалась на его здоровье и моральном состоянии. Родные подчёркивают: для мужчины потеря такой суммы стала серьезным ударом.