Греческий танкер подвергся атаке «неизвестным объектом» в Черном море

Греческий танкер Maran Homer подвергся атаке «неизвестным объектом» в Чёрном море за пределами российских территориальных вод по пути к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, сообщил министр судоходства и островной политики Греции Василис Кикилиас.

Находившиеся на борту танкера 24 моряка (10 греков, 13 филиппинцев и один румын) не пострадали. При этом в результате атаки повреждены палуба и палубное оборудование.

Танкер шёл из порта Салоники в направлении Новороссийска и на момент инцидента был пуст. Судно зафрахтовано компанией Chevron, загрязнения окружающей среды в результате происшествия не зафиксировано.

Владелец судна судоходная компания Maran Tankers Management Inc. пояснила, что танкер ожидал разрешения на вход в терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, где должен был принять груз казахстанской нефти.

«Судно... было поражено неизвестным объектом. Пострадавших нет, экипаж в безопасности», — приводит комментарий телеканал Skai.

3 марта газовоз Arctic Metagaz под российским флагом с экипажем из 30 моряков был атакован морскими и воздушными дронами в нейтральных водах в акватории центральной части Средиземного моря у побережья острова Мальта.