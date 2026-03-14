Раненого дельфина без левого глаза попытались спасти в Краснодарском крае

В Краснодарском крае обнаружили раненого дельфина азовку, у которой отсутствовал левый глаз. Несколько дней животное не могло самостоятельно уплыть с одного и того же места.

Сотрудники Центра спасения дельфинов «Дельфа» нашли черноморскую морскую свинью в лагуне на Большом Утрише. У дельфина также заметили рану на грудном плавнике, не вскрывшийся абсцесс на боку и признаки истощения.

Как сообщили в центре, несмотря на нормальное дыхание и двигательную активность, у животного наблюдались эпизоды явной дезориентации в пространстве.

Хотя млекопитающее хорошо передвигалось под водой, ранения сочли серьезными. Подобные травмы у живых китообразных сотрудники центра ранее не встречали, и тот факт, что азовка осталась жива, они назвали чудом.

Чтобы поддержать истощенное животное, ему пытались дать рыбу. Также центр в целях спасения дельфина направил запрос в Росприроднадзор.

Тем не менее, азовка по итогу сама покинула место, откуда долгое время не уплывала. В последний раз дельфина видели там вечером 12 марта, а на утро 13 марта животное уже не наблюдалось.